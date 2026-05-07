Le borse registrano rialzi mentre si intensificano le preoccupazioni riguardo alle prossime mosse della presidente della Banca centrale europea. Si teme che possa aumentare i tassi di interesse, con conseguenze sulla liquidità e sui mercati finanziari. Mentre l’attenzione si concentra sulla sua decisione imminente, si sollevano richieste da parte di alcuni decisori politici e investitori di intervenire per contrastare possibili effetti negativi di una politica restrittiva.

Imperativo categorico per decisori politici, investitori e cittadini: togliere la cassetta degli attrezzi a madame Christine Lagarde in procinto di prendere una delle decisioni che possono far rimpiangere la devoluzione dei poteri monetari a Francoforte per la creazione dell'euro. Già, retroscena e scenari, e ieri senza filtri anche il membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea Piero Cipollone, annunciano possibili, anzi probabili, rialzi del costo del denaro nei prossimi mesi. Stessa politica già applicata dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina per fermare la corsa dei prezzi causa rincari dell'energia. Stesso errore. Sì, perché il caro carburante crea tensione nei prezzi, aumenta l'inflazione, demone che la Eurotower combatte per statuto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fermate la kamikaze Lagarde. Vuole rialzare i tassi e strozzarci, ma le borse salgono

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