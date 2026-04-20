Le borse europee chiudono in negativo, con i prezzi di petrolio e gas in aumento. L’incertezza sui negoziati tra Stati Uniti e Iran e le possibili ripercussioni sulla riapertura dello stretto di Hormuz contribuiscono a movimentare i mercati. Nel frattempo, i tassi sui titoli di Stato in alcuni paesi europei sono cresciuti, riflettendo le tensioni e l’attenzione degli investitori sulle prospettive economiche.

Le Borse europee sono in netto calo e i prezzi di petrolio e gas di nuovo in salita mentre aumenta l’ incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e le prospettive di riapertura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che alimenta le scommesse sull’ipotesi di aumento dell’inflazione e di un intervento delle banche centrali sui tassi. Il Wti guadagna il 7,1% a 89,80 dollari al barile. Il Brent sale del 6,05% a 95,85 dollari. L’ indice europeo stoxx 600 cede l’1,1%. In flessione Francoforte (-1,6%), Milano (-1,3%), Madrid (-1,2%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,6%). I principali listini sono appesantiti dai comparti delle auto e del lusso. Male anche le compagnie aeree e scivolano le banche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Usa-Iran in bilico, salgono i prezzi di petrolio e gas. Borse Ue in negativo, su i tassi sui titoli di Stato

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