Immaginate di incontrare Demi Moore sul marciapiede di New York, chiedere un autografo e sentirvi dire, sorridendo, che state sbagliando a pronunciare il suo nome da tutta la vita. È esattamente quello che è successo pochi giorni fa, quando un video pubblicato su Instagram ha mostrato l’attrice alle prese con un gruppo di fan entusiasti, disponibile a firmare autografi e posare per le foto. A un certo punto, qualcuno ha chiamato «Dèh-mi» e lei, senza perdere la pazienza né il sorriso, ha chiarito: «Ricordate, si dice “Dà-mii”» (la prima sillaba ha una «a» aperta e breve, non la «e» che tutti usano e la i finale è prolungata). Una correzione gentile, quasi casuale, che però ha fatto il giro del web in poche ore, ricordando al mondo intero che questo equivoco fonetico va avanti da decenni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Fermata dai fan a New York, Demi Moore firma autografi e corregge l'errore fonetico: «Il mio nome si pronuncia Dà-mii»: il video virale

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