Durante un evento pubblico, un'attrice ha parlato con i fan e ha spiegato come si pronuncia correttamente il suo nome. Mentre firmava autografi, ha condiviso questa informazione senza alcun preavviso. La rivelazione ha suscitato l'attenzione di chi era presente, che ha ascoltato con interesse la spiegazione fornita dall'attrice. La discussione sulla pronuncia del nome si è diffusa sui social e tra i media nelle ore successive.

Mentre firmava alcuni autografi ai fan che l'aspettavano, l'attrice ha rivelato come pronunciare correttamente il suo nome, dato che in tantissimi continuano ancora a sbagliarlo Ebbene sì, probabilmente avrete sempre sbagliato la pronuncia del nome di Demi Moore, che ha quindi ricordato ai suoi fan il modo corretto di pronunciarlo. L'attrice ha recentemente salutato un gruppo di fan per le strade di New York, fermandosi a firmare autografi e a posare per alcune foto. Sebbene sembrasse felice di accontentare la folla, non ha esitato a correggere i fan che pronunciavano il suo nome in modo errato. Come pronunciare correttamente il nome di Demi Moore "Ricordate, si pronuncia 'Duh-mee'", ha chiarito mentre firmava un autografo ai suoi fan, correggendo la tipica pronuncia "DEM-ee".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Demi Moore svela come si pronuncia il suo nome: abbiamo sempre sbagliato

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