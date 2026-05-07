Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sortino, nel Siracusano, con l’accusa di aver ferito con un’accetta un altro uomo per questioni di debiti non saldati. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato per tentato omicidio. L’uomo, residente nella zona, ha precedenti di polizia per reati di lesioni personali ed estorsione. La vittima ha riportato ferite ed è stata soccorsa dai sanitari sul posto.

I carabinieri della Stazione di Sortino, nel Siracusano, hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio un operaio 45enne del posto con precedenti di polizia per lesioni personali ed estorsione. Questa mattina, intorno alle ore 8 l’uomo ha colpito con un’accetta, nei pressi della stazione carabinieri, un 52enne ferendolo al busto e agli arti superiori. I militari di servizio in caserma, attirati dalle urla della vittima che aveva cercato di sfuggire all’aggressore correndo verso l’ingresso della stazione, sono tempestivamente intervenuti. L’aggressore, che nel frattempo si era allontanato a piedi, sentendosi braccato si è consegnato pochi minuti dopo ai militari, che lo avevano già identificato grazie ad alcune testimonianze e lo stavano cercando.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ferisce con accetta un uomo per debiti non saldati, arrestato 45enne a Sortino

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