Viareggio | rapina e ferisce un uomo in un parcheggio arrestato

A Viareggio, la polizia ha arrestato un uomo di origine magrebina con l’accusa di rapina impropria. L’uomo ha fatto cadere un altro uomo in un parcheggio, ferendolo e sottraendogli il borsello dal furgone. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo i fatti. L’arresto è stato eseguito in seguito alle testimonianze raccolte sul posto.

VIAREGGIO (LUCCA) – La polizia ha arrestato a Viareggio un maghrebino per rapina impropria dopo che ha fatto cadere, causandogli ferite e lesioni, un uomo cui ha rapinato il borsello dal furgone. E’ successo il 9 marzo 2026 in un parcheggio. Appena dato l’allarme, una Volante è andata sul posto e la tempestività dell’intervento ha permesso di individuare il malvivente, ancora nei paraggi, mentre si stava allontanando e un altro uomo – il ferito, un italiano vittima della rapina – si trovava a terra. I poliziotti procedevano immediatamente a fermare l’aggressore e dare soccorso al ferito che spiegava di aver inseguito l’autore del furto e che quando lo ha raggiunto gli ha lanciato contro il borsello e lo ha spinto per fuggire. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

