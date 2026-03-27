A Sassari, un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato un giovane con un'accetta in via Washington. L'episodio ha causato sconcerto tra i residenti presenti sul luogo. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e hanno fermato l'uomo, che ora è a disposizione delle autorità. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante l'incidente.

È scattato un arresto per minacce aggravate a Sassari, dove un uomo è stato fermato dopo aver minacciato un giovane con un’accetta in via Washington. L’episodio, che ha generato forte allarme tra i presenti, è stato gestito con prontezza dalle pattuglie della Squadra Volante, intervenute a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato bloccato e arrestato; il giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Sassari. L’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata appena trascorsa, quando una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di un uomo armato in via Washington. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Persone sotto shock a Sassari, uomo minaccia con un'accetta un giovane in via Washington: arrestato

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