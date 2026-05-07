Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una donna dopo aver inviato oltre 760 messaggi. Secondo l'ordinanza, l'aggressore ha raggiunto la condominio dove si trovava la vittima in un momento preciso, pianificando l'attacco con attenzione. La ricostruzione degli episodi indica che l'uomo ha seguito un percorso studiato per arrivare fino alla porta dell'appartamento, prima di compiere il gesto fatale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a raggiungere la vittima nel condominio?. Quali dettagli ha rivelato l'ordinanza sulla pianificazione dell'attacco?. Perché l'uomo ha deciso di aggredire Nadia dopo il rifiuto?. Cosa ha dichiarato l'indagato ai carabinieri subito dopo il delitto?.? In Breve Aggressione avvenuta il 27 luglio in via Francesco del Cossa dopo lo speronamento dell'auto.. Vittima deceduta il 18 ottobre dopo tre mesi di stato vegetativo in clinica.. Indagato Redouane Ennakhali con precedenti penali per furti e rapine ora in carcere.. Accuse includono omicidio aggravato, stalking, violazione di domicilio e porto di armi.. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Redouane Ennakhali, accusato di aver ucciso Nadia Khaidar dopo una lunga e ossessiva persecuzione che si è conclusa con un brutale femminicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Femminicidio dopo 760 messaggi: in carcere l’uomo che uccise Nadia

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Il massacro di Nadia, contestato lo stalking all’uomo che l’ha uccisa: le inviò 760 messaggi e telefonate; Nadia Khaidar uccisa dall'ex compagno che la tormentava: Quel giorno 760 chiamate e messaggi.