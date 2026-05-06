Nadia Khaidar uccisa dall' ex compagno che la tormentava | Quel giorno 760 chiamate e messaggi

Nadia Khaidar è stata uccisa dall’ex compagno, Redouane Ennakhali, in un episodio che si inserisce in un crescendo di violenza. Prima dell’aggressione fatale, la donna aveva ricevuto circa 760 chiamate e messaggi dal suo ex, che aveva già iniziato a tormentarla. Il 27 luglio 2025, l’uomo si è presentato a casa della vittima e l’ha aggredita con pugni e coltelli, portandola in ospedale.

Nadia Khaidar è stata uccisa da Redouane Ennakhali nel punto più profondo di una spirale di violenza iniziata ben prima del 27 luglio 2025, quando la donna allora 50enne è stata raggiunta a casa dall'ex compagno e aggredita brutalmente con pugni e coltelli, finendo in quell'ospedale in cui è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliariSecondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Santino Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna con il pretesto di parlare, forse per... Uccisa a coltellate in casa dall’ex compagno: 50enne trovata morta dalla figlia a MessinaUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa ieri sera nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina.