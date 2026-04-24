Femminicidio a Foggia uomo spara alla moglie dopo un litigio e si consegna | portato in carcere

Un uomo ha sparato alla moglie durante un litigio in una loro abitazione a Foggia e si è poi consegnato alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto davanti ai due figli adulti della coppia, che si trovavano in casa al momento. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

A Foggia un uomo di 48 anni - Antonio Fortebraccio - ha ucciso la moglie - Stefania Rago, di 46 - a colpi di pistola. I due hanno due figli, un ragazzo e una ragazza, di oltre 20 anni. Il femminicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro proiettili. Il killer si è poi costituito confessando il delitto. L'uomo, una guardia giurata, la mattina di venerdì è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale ed è stato condotto dai carabinieri in carcere., "La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio a Foggia, uomo spara alla moglie dopo un litigio e si consegna: portato in carcere Notizie correlate Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si consegna ai carabinieriFemminicidio a Foggia: donna uccisa a colpi di pistola dal marito in via Salvemini. Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo un litigio in casa: l’uomo è una guardia giurataUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola nella loro casa in via Gaetano Salvemini, a Foggia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Femminicidio a Foggia: uomo uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce | I vicini: Prima c'era stato un litigio; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisce - FoggiaToday; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola. Femmincidio a Foggia, uccide la moglie con diversi colpi di pistolaFOGGIA – Femminicidio nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, a Foggia. Una guardia giurata, Antonio Fortebraccio, 48 anni, ha ucciso la moglie Stefania Rago, 46enne, a colpi di pistola. livesicilia.it Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcereE' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni ... ansa.it FEMMINICIDIO A FOGGIA, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PISTOLA Il delitto nell'abitazione di famiglia dopo un litigio. La vittima aveva 46 anni, su Fb postava le foto delle scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donn - facebook.com facebook #Femminicidio, ieri sera, a #Foggia: un uomo ha ucciso la moglie con la sua pistola di guardia giurata @SimoneZazzera #GR1 x.com