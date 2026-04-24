Femminicidio a Foggia uomo spara alla moglie dopo un litigio e si consegna | portato in carcere

Da tgcom24.mediaset.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha sparato alla moglie durante un litigio in una loro abitazione a Foggia e si è poi consegnato alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto davanti ai due figli adulti della coppia, che si trovavano in casa al momento. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.

A Foggia un uomo di 48 anni - Antonio Fortebraccio - ha ucciso la moglie - Stefania Rago, di 46 - a colpi di pistola. I due hanno due figli, un ragazzo e una ragazza, di oltre 20 anni. Il femminicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e poi l'esplosione di quattro proiettili. Il killer si è poi costituito confessando il delitto. L'uomo, una guardia giurata, la mattina di venerdì è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale ed è stato condotto dai carabinieri in carcere., "La mia compagna mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un acceso litigio in corso nell'appartamento accanto al nostro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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