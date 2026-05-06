Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara l'autopsia smentisce l'ex marito | l'ha uccisa di sera

Nell’ambito delle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l’autopsia ha rilevato resti di fibre vegetali nello stomaco della vittima. Questi risultati contraddicono la confessione dell’ex marito, che aveva affermato di averla uccisa di sera. L’analisi dei resti vegetali suggerisce che l’omicidio possa essere avvenuto in un momento diverso rispetto a quanto dichiarato. Le autorità continuano le verifiche sulla scena del delitto e sui movimenti della donna prima della morte.

Resti di fibre vegetali nello stomaco della donna, tra i risultati dell'autopsia, smentiscono la confessione dell'ex marito e rafforzano la tesi della premeditazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il marito in stato di fermo Notizie correlate Leggi anche: Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa Anguillara, Federica Torzullo uccisa dall’ex: sabato 18 aprile un albero e una targa per ricordarlaAnguillara Sabazia ricorda Federica Torzullo con un albero e una targa, che verranno inaugurati sabato 18 aprile 2026 in via Belvedere di Domenico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Federica Torzullo uccisa dal marito al Anguillara, l'autopsia smentisce l'assassino: Morta la sera; Il marito di Federica visto la mattina della scomparsa al trituratore. È andato lì per scaricare qualcosa; 'Chi l'ha visto?', dal giallo di Campobasso all'omicidio di Foggia: le anticipazioni della puntata di stasera; Empoli-Avellino, Ballardini: Ci giochiamo i playoff grazie a un gruppo straordinario. Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, l’autopsia smentisce l’ex marito: l’ha uccisa di seraL'autopsia sul corpo di Federica Torzullo smentirebbe la confessione dell'ex marito Claudio Agostino Carlomagno. Residui di fibre vegetali nello stomaco della donna, uccisa con 23 coltellate tra l'8 ... fanpage.it Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara, l'autopsia smentisce l'assassino: «Morta la sera»Il corpo mutilato della quarantenne. Si rafforza l'accusa di premeditazione contro Claudio Carlomagno Residui di «fibre vegetali» nel corpo di Federica Torzullo riscrivono la verità sul femminicidio d ... roma.corriere.it Fanpage.it. . Oggi ad Anguillara Sabazia è stato piantato un albero di ulivo in memoria di Federica Torzullo, uccisa a gennaio dall'ex marito. La madre, Roberta Virgulti, ha ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto e ha fatto un appello a chi sa qualcosa: " - facebook.com facebook