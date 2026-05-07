Un nuovo accordo triennale è stato siglato da Fedrigoni, con premi che possono arrivare fino a 2.400 euro. La riduzione degli scarti influenzerà il calcolo del premio individuale, mentre alcuni dipendenti potranno ricevere il bonus già dopo due mesi di lavoro. La novità riguarda sia i criteri di assegnazione sia le tempistiche per l’erogazione del bonus.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la riduzione degli scarti il calcolo del premio individuale?. Chi potrà beneficiare del bonus dopo soli due mesi di lavoro?. Perché è aumentata la franchigia sulle ore di malattia per i dipendenti?. Come cambierà la quota destinata al welfare aziendale nei prossimi anni?.? In Breve Premio ripartito al 70% su obiettivi di gruppo e 30% su singoli stabilimenti.. Quota welfare per i lavoratori aumenta dal 15% al 20% del valore totale.. Franchigia assenze per malattia sale a 72 ore per i turni a ciclo continuo.. Neoassunti e contratti a termine maturano il premio dopo soli due mesi di attività.. A Verona è stato siglato oggi un accordo triennale sul premio di risultato tra il Gruppo Fedrigoni, le organizzazioni sindacali e la direzione, definendo nuove regole per i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedrigoni: nuovo accordo triennale, premi in crescita fino a 2.400€

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