Anycubic | sconti fino a 400€ sulle stampanti 3D vincitrici di premi

Il 9 marzo 2026 lo store ufficiale di Anycubic ha avviato la campagna promozionale Super Saldi, offrendo sconti fino a 400 euro sulle stampanti 3D vincitrici di premi. L’iniziativa riguarda prodotti selezionati del marchio, conosciuti per le loro caratteristiche innovative nel settore della stampa tridimensionale. L’offerta resterà attiva per un periodo limitato e mira a coinvolgere gli appassionati di tecnologia e fai-da-te.

Il 9 marzo 2026 segna l'inizio di un'opportunità senza precedenti per gli appassionati di stampa tridimensionale, con lo store ufficiale Anycubic che ha lanciato una campagna promozionale denominata Super Saldi. Fino al 27 marzo, i prezzi dei dispositivi più recenti della gamma sono stati ridotti in modo significativo, permettendo l'accesso a tecnologie avanzate a costi inferiori rispetto al listino standard. La promozione include sconti che possono raggiungere i 400 euro su singoli articoli o configurazioni in bundle, rendendo la scelta particolarmente vantaggiosa sia per professionisti che per hobbisti. Questa iniziativa non si limita ai modelli datati ma abbraccia le novità del catalogo, inclusi quei dispositivi che hanno già raccolto riconoscimenti internazionali come l'iF Design Award e il Red Dot Design Award.