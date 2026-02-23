Bcp-sindacati | welfare premi per i dipendenti e flessibilità organizzativa al centro dell’intesa triennale

Bcp ha firmato un nuovo accordo con i sindacati, motivato dalla volontà di migliorare le condizioni di lavoro e motivare il personale. La firma riguarda un rinnovo triennale che introduce premi per i dipendenti e nuove forme di flessibilità organizzativa. In particolare, si punta a rafforzare il welfare aziendale e a favorire un equilibrio tra vita lavorativa e privata. La direzione ha annunciato che le novità entreranno in vigore subito dopo la firma.

Bcp ha siglato con le organizzazioni sindacali il rinnovo del contratto integrativo aziendale (Cia), un'intesa che punta a rafforzare il legame tra crescita dell'istituto e qualità della vita dei dipendenti. L'accordo accompagna l'evoluzione della banca e mette al centro le persone come leva per uno sviluppo stabile e di lungo periodo, intervenendo su percorsi professionali, premi economici, welfare e flessibilità organizzativa. Percorsi strutturati e premio di risultato. Il nuovo Cia introduce percorsi professionali più strutturati per il personale di rete e di direzione, con l'obiettivo di valorizzare competenze interne e favorire la crescita individuale.

