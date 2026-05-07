Fedriga | Ricordare il sisma in Friuli è occasione per disegnare il futuro

Il 6 maggio 2026, nel comune di Gemona, è stato ricordato il terremoto che nel 1976 colpì la regione. Nel corso dell'evento, un rappresentante ha sottolineato come questa giornata sia un momento per riflettere sulla storia di quella terra, che ha affrontato una grande tragedia e ha ricostruito il proprio futuro. La commemorazione ha coinvolto cittadini e autorità locali, evidenziando anche il percorso di rinascita seguito al sisma.

(Agenzia Vista) Gemona, 06 maggio 2026 Per noi è un onore, oggi, poter ricordare la storia di questa terra che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel '76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un esempio a livello internazionale", così Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale straordinario a Gemona, in occasione dei 50 anni dal sisma in Friuli. Courtey: Palazzo Chigi .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fedriga: Ricordare il sisma in Friuli è occasione per disegnare il futuro Notizie correlate Fedriga riceve i campioni: tre medaglie per il Friuli Venezia Giulia? Cosa sapere Fedriga riceve a Trieste i dieci atleti del Friuli Venezia Giulia medagliati a Milano Cortina. Meloni: “Ricordare il sisma dell’Aquila significa continuare a esserci con serietà”L’AQUILA – “Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fedriga: Dalla memoria del sisma l'occasione per disegnare il futuro; A Gemona il Consiglio regionale ricorda il terremoto del Friuli, Fedriga: Il Modello Friuli è ancora una bussola; 6 maggio: anche un francobollo per ricordare il terremoto in Friuli del 1976; 50mo Sisma: Fedriga, omelia Zuppi richiama valore solidarietà e unità. Fedriga: Ricordare il sisma in Friuli è occasione per disegnare il futuroPer noi è un onore, oggi, poter ricordare la storia di questa terra che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel '76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un ese ... ilgiornale.it 50 anni dal sisma in Friuli, Fedriga: Ricostruzione fu primo modello per autonomiaUn onore poter ricordare la storia di questa terra, non solo di tragedia ma anche di rinascita, un esempio a livello internazionale. A 50 anni dal sisma è doveroso un ricordo alle vittime, così Mass ... ilgiornale.it 1976-2026, 6 maggio Il valore del Modello Friuli “Questa giornata non è solo memoria, ma un’occasione per disegnare il nostro futuro ricordando i valori di quella lezione”. Così il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto al Teatro Sociale di Gemona de - facebook.com facebook Fedriga, più turismo di prossimità se meno voli, attiveremo campagne. Inaugurata la stagione estiva a Grado con +25% di prenotazioni online #ANSA x.com