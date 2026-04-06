Meloni | Ricordare il sisma dell’Aquila significa continuare a esserci con serietà

Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un terremoto devastò L’Aquila e la regione circostante, causando danni e perdite di vite umane. La ricorrenza di quell’evento viene ricordata con particolare attenzione da parte delle autorità, che sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo e la memoria delle conseguenze di quella notte. La data rappresenta ancora oggi un momento di riflessione sulla gestione delle emergenze e sulla ricostruzione.

L’AQUILA – “Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicinanza. Nel ricordo del terremoto dell’Aquila del 2009, l’Italia si stringe – oggi come ieri – alle vittime e alla popolazione colpita. A una regione che ha saputo rialzarsi con dignità e forza. Ricordare vuol dire anche questo: continuare a esserci. Con serietà e responsabilità”. E’ questo il messaggio che la premier Giorgia Meloni (foto) ha voluto postare oggi dal suo account ufficiale ‘X’ per ricordare il terremoto aquilano del 6 aprile 2009. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Meloni: “Ricordare il sisma dell’Aquila significa continuare a esserci con serietà” L'Aquila 17 anni dopo il terremoto, Meloni: "Ricordare vuol dire continuare ad esserci. Con serietà e responsabilità""Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Terremoto dell'Aquila, le celebrazioni in città a 17 anni dal sisma(LaPresse) Si concludono oggi le celebrazioni del 17° anniversario del sisma dell’Aquila, avvenuto il 6 aprile 2009. L’Aquila, il ricordo 17 anni dopo. Meloni: L’Italia si stringe alle vittime, ricordare vuol dire esserciNel giorno dell’anniversario del sisma del 2009 la premier richiama memoria, vicinanza e responsabilità. Da Piantedosi a Crosetto, coro istituzionale sulle 309 vittime ... affaritaliani.it L’Aquila, 17 anni fa il terremoto. Meloni: continuare a esserci. Piantedosi: ferita apertaLeggi su Sky TG24 l'articolo L’Aquila, 17 anni fa il terremoto. Meloni: continuare a esserci. Piantedosi: ferita aperta ... tg24.sky.it