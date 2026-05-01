Il presidente della regione ha incontrato a Trieste i dieci atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno vinto medaglie ai recenti Giochi di Milano Cortina. Durante l'evento, sono stati consegnati tre premi ai campioni regionali. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti sportivi e istituzionali, che hanno ringraziato gli atleti per i risultati raggiunti. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell'incontro o sui premi consegnati.

? Cosa sapere Fedriga riceve a Trieste i dieci atleti del Friuli Venezia Giulia medagliati a Milano Cortina.. I tre podi di Lisa Vitozzi e Davide Graz stimolano il movimento sportivo regionale.. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ricevuto presso la sede istituzionale i dieci rappresentanti sportivi del Friuli Venezia Giulia che hanno gareggiato ai Giochi olimpici di Milano Cortina, celebrando il traguardo di tre medaglie conquistate durante l’evento. L’incontro ha permesso di dare un volto concreto al successo sportivo della regione, con Lisa Vitozzi che ha portato a casa due podi e Davide Graz che ha aggiunto un ulteriore riconoscimento alla collezione dei campioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedriga riceve i campioni: tre medaglie per il Friuli Venezia Giulia

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