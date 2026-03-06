Taccetti | La pausa è stata fondamentale per preparare il rush finale della Pallacanestro Trieste

Il giocatore Taccetti ha dichiarato che la pausa è stata fondamentale per preparare il rush finale della Pallacanestro Trieste. La stagione sta entrando in una fase decisiva, e la squadra si appresta a tornare in campo per le ultime partite. La ripresa delle attività è imminente e tutti gli atleti stanno lavorando per affrontare al meglio le sfide che vengono.

La stagione entra in una fase decisiva e la pallacanestro trieste si appresta a ritrovare la campanella del campo. sabato 7 marzo alle 20:00, al PalaBigi, i biancorossi affronteranno UNA Hotels Reggio Emilia, aprendo un ciclo di appuntamenti di grande importanza per il prosieguo del campionato. La squadra prosegue il lavoro con concentrazione e unità, mantenendo lo sguardo sugli obiettivi sportivi. In campo emerge una trieste competitiva, capace di giocare con identità e di affrontare ogni incontro con ambizione. La routine in palestra punta a consolidare il sistema di gioco e a preparare al meglio le prossime settimane, che si preannunciano intense sul piano fisico e tecnico.