Federica | l’imbarcazione che rappresenta legalità e riscatto a Bacoli Scopri la sua storia!

A Bacoli, un’imbarcazione conosciuta come Federica è passata da essere una nave clandestina a diventare uno strumento di apprendimento. La sua storia coinvolge un passato di attività illegali, successivamente trasformato in un esempio di legalità e riscatto locale. La nave ha ora un ruolo educativo, rappresentando simbolicamente il cambiamento e la riabilitazione nella comunità.

"> Da Nave Clandestina a Strumento di Apprendimento. Il progetto Federica segna un’importante evoluzione nel campo dell’istruzione e della ricerca. Inizialmente utilizzata per il trasporto clandestino di migranti, questa imbarcazione ora rappresenta una nuova opportunità per l’insegnamento e la divulgazione scientifica. Ormeggiata nel Comune di Bacoli, Federica si prepara a solcare i mari della conoscenza, offrendo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado un’esperienza unica di apprendimento. La trasformazione di Federica è simbolica e pratica e apre a un ampio dibattito su questioni sociali, culturali e storiche legate al fenomeno migratorio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Federica: l’imbarcazione che rappresenta legalità e riscatto a Bacoli. Scopri la sua storia! Notizie correlate Scopelliti risponde a Di Matteo: Giù le mani da Tortora. La sua storia rappresenta il sìFrancesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, non resta in silenzio di fronte alle parole del procuratore Nino Di Matteo, che per sostenere le tesi... Bacoli, polemica sui parcheggi: il sindaco Della Ragione replica alle accuse e difende la legalitàIl sindaco di Bacoli respinge le accuse di chiusure arbitrarie e chiarisce: “I parcheggi non vengono chiusi, ma autorizzati solo se in regola. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da barca di trafficanti di migranti a nave della ricerca: la nuova vita di Federica, affidata alla Federico II di Napoli; Bacoli: ecco Federica, l'imbarcazione simbolo del riscatto e legalità; Da traffico migranti a ricerca in mare, nuova vita per barca Federica; Da barca per il traffico di esseri umani a laboratorio galleggiante: Federica rinasce per la ricerca. La nuova vita di ‘Federica’, barca a vela affidata alla Federico II dal Tribunale di SiracusaOggi Federica è ormeggiata presso la Lega navale di Bacoli grazie alla collaborazione del Comune bacolese dove, a Villa Ferretti, bene confiscato alla ... napolivillage.com Diventa un veliero-laboratorio la barca che trasportava migrantiLa seconda vita di Federica: già barca a vela utilizzata per trasportare migranti - dal Nord Africa all’Italia, attraverso il canale di Sicilia - navigherà ora, laboratorio open air, con l’università ... napoli.repubblica.it Una giornata importante vissuta tra emozione, famiglia ed eleganza. Il 1° maggio Federica Nargi e Alessandro Matri hanno festeggiato la prima comunione della figlia maggiore Sofia, condividendo alcuni momenti della cerimonia e del ricevimento - facebook.com facebook A new Rossonera is born! Federica and Matteo Gabbia are now mum and dad. Welcome to the family, Vittoria x.com