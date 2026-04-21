Bacoli polemica sui parcheggi | il sindaco Della Ragione replica alle accuse e difende la legalità

Il sindaco di Bacoli ha risposto alle critiche riguardanti la gestione dei parcheggi, precisando che le aree vengono chiuse solo se non rispettano le norme. Ha specificato che non ci sono chiusure arbitrarie, ma solo autorizzazioni rilasciate in base alla regolarità delle autorizzazioni stesse. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione e i controlli sui parcheggi pubblici nel centro del paese.

Il sindaco di Bacoli respinge le accuse di chiusure arbitrarie e chiarisce: “I parcheggi non vengono chiusi, ma autorizzati solo se in regola. È una battaglia per la legalità e contro l’abusivismo”.. A Bacoli si accende la polemica sulla gestione dei parcheggi e sulle presunte chiusure di alcune aree di sosta. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione interviene con una lunga dichiarazione pubblica per smentire le ricostruzioni circolate e chiarire la posizione dell’amministrazione comunale, ribadendo il principio della legalità e il ruolo degli uffici tecnici nella valutazione delle autorizzazioni. Il primo cittadino respinge con forza le accuse e ricostruisce la vicenda, spiegando il funzionamento delle procedure amministrative legate alle aperture dei parcheggi sul territorio comunale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Bacoli, polemica sui parcheggi: il sindaco Della Ragione replica alle accuse e difende la legalità Notizie correlate Leggi anche: Bacoli, il pugno duro di Della Ragione: accertamenti fiscali sui lidi militari per 100mila euro Polemica a Calvizzano sul manifesto di Borrelli: il candidato replica alle accuseIl manifesto della formazione politica di Luciano Borrelli scatena il dibattito cittadino; il candidato sindaco chiarisce la normativa e accusa gli... Altri aggiornamenti Bacoli, caso American Auto: sindaco annuncia chiusura per irregolarità amministrativeBacoli (Napoli) - Il Comune di Bacoli ha avviato il procedimento di chiusura della concessionaria di auto usate American Auto, finita al centro di numerose ... pupia.tv Bacoli, procedimento di chiusura per concessionaria auto dopo irregolarità amministrativeBacoli – Il Comune di Bacoli ha avviato il procedimento di chiusura nei confronti di una nota attività commerciale che vende autovetture sul territorio ... cronachedellacampania.it