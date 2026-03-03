Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, ha preso posizione dopo le dichiarazioni di Di Matteo, chiedendo di non toccare la memoria del giornalista e conduttore televisivo. La sua risposta si rivolge direttamente alle accuse e alle affermazioni fatte, ribadendo il rispetto per la figura di Tortora e la sua vicenda. La donna ha espresso il suo pensiero con tono deciso e senza mezzi termini.

Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, non resta in silenzio di fronte alle parole del procuratore Nino Di Matteo, che per sostenere le tesi del no al referendum ha addirittura accomunato il caso Tortora a Garlasco sostenendo che «bombardare» sul questi esempi «significa delegittimare la magistratura» cosa che interessa a «massoni e mafiosi». E in una intervista al Corriere della Sera lo dice a chiare lettere: «Giù le mani da Tortora. Non capisco l’accostamento con Garlasco. Nel caso di Enzo la magistratura si è delegittimata da sola. La sua storia rappresenta il Sì, proprio perché giudici terzi e imparziali non avrebbero permesso né di mandarlo in galera, né tanto meno di condannarlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scopelliti risponde a Di Matteo: Giù le mani da Tortora. La sua storia rappresenta il sì

Francesca Scopelliti: «Il processo a Tortora non è mai finito»«Mai avrei creduto che esistesse un universo così straziante, vile, ingiusto, sotto la crosta di un’Italietta che non sa, che non ci pensa, non vuol...

La pioggia non ferma il corteo pro Pal: "Giù le mani da Gaza" | VIDEO e FOTOIl maltempo non ha fermato la mobilitazione pro Palestina a Viterbo, anche se la pioggia battente ha pesantemente condizionato lo svolgimento della...

Tutto quello che riguarda Scopelliti risponde

Discussioni sull' argomento Leapmotor, Scopelliti: febbraio traguardo storico, ottimismo per futuro; Il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, esprime grande soddisfazione per l’istituzione di un Centro Federale FIN di Alta Specializzazione presso la piscina olimpionica di Crotone.; Coni Calabria, il presidente Tino Scopelliti: ‘Il calcio è un teatrino’ – VIDEO; Referendum, a Cremona la compagna di Tortora: Votare Sì per una giustizia più giusta.

Calabria: Scopelliti presenta Piano di Rientro: Servono scelte coraggioseIl Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha presentato a Crotone presso il centro Dentalia il Piano di Rientro per la sanità calabrese: Il percorso è lungo e difficile, ma siamo consapevoli ... quotidianosanita.it

Eleonora Scopelliti - EleDance. LucaJusty · Felicità nelle piccole cose. L' universo silenziosamente risponde #giornataspeciale #neve #sun #specialday #specialmoments - facebook.com facebook