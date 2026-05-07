Federculture | aumenti del 7,5% e nuovi fondi per il welfare

Federculture ha annunciato un aumento del 7,5% sui salari e l'assegnazione di nuovi fondi destinati al welfare. La questione riguarda anche gli arretrati che verranno inseriti nelle prossime buste paga dei lavoratori. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, ci saranno modifiche specifiche rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato. Questi cambiamenti riguardano diverse aree di tutela e sostegno per i lavoratori del settore.

? Cosa scoprirai Quanto incideranno gli arretrati maturati sulla busta paga dei lavoratori?. Come cambierà l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti a tempo indeterminato?. Chi beneficerà della nuova indennità per proteggere la retribuzione acquisita?. Quando entrerà in vigore la nuova classificazione delle carriere professionali?.? In Breve Aumento del 7,5% sui minimi tabellari con decorrenza dal 1° dicembre 2024.. Arretrati maturati tra 1° gennaio 2022 e 30 novembre 2024 per i lavoratori.. Contributo sanitario integrativa raddoppiato a 28,17 euro mensili per i dipendenti.. Nuova classificazione professionale e introduzione SCR dal 1° luglio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federculture: aumenti del 7,5% e nuovi fondi per il welfare Notizie correlate Leggi anche: Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativa Umbria, 675mila euro per il Terzo settore: nuovi fondi per il welfare? Cosa scoprirai Come possono le associazioni accedere ai nuovi fondi regionali? Quali progetti riceveranno i finanziamenti per il welfare umbro? Chi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativa; Firmato il contratto Federculture: aumenti e nuove tutele per i lavoratori; È stato firmato il nuovo contratto dei lavoratori di Federculture; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: SIGLATO IL CONTRATTO NAZIONALE FEDERCULTURE. AUMENTI DEL 7,5% E RADDOPPIO DEI CONTRIBUTI PER LA SANITÀ INTEGRATIVA. Rinnovo CCNL Federculture: aumenti del 7,5%, arretrati e nuovi inquadramentiSiglato il rinnovo del CCNL Federculture per il triennio 2022–2024. L’accordo riguarda i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, turismo, sport e tempo libero. Con la firma ... pmi.it Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativaL’intesa riguarda il triennio 2022–2024. Contestualmente le parti si sono impegnate ad avviare da subito il confronto per il periodo successivo ... msn.com Siglato il 30 aprile 2026, il CCNL Federculture 2022-2024 porta aumenti del 7,5% sui minimi tabellari, arretrati fino a 1.850 euro e nuovi inquadramenti. - facebook.com facebook