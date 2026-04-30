È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per il settore culturale, valido dal 2022 al 2024. L’accordo prevede un aumento salariale del 7,5% e un raddoppio dei contributi destinati alla sanità integrativa. Le parti coinvolte hanno anche deciso di avviare iniziative congiunte a partire dal prossimo anno, senza ulteriori dettagli sui contenuti di tali impegni.

Arriva la firma sul Contratto nazionale di lavoro Federculture. L’intesa, sottoscritta con le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, rende pienamente efficaci le disposizioni del rinnovo per il triennio 2022–2024. Con l’accordo diventano operative le misure previste tra cui aumenti salariali, welfare e nuove regole sugli inquadramenti, mentre le parti si impegnano ad avviare da subito il confronto per il periodo 2025–2027. Tra gli elementi qualificanti del contratto la revisione del sistema di classificazione del personale rappresenta uno degli interventi più rilevanti: le aree restano tre, ma i livelli vengono ridotti e riorganizzati in una struttura più semplice e leggibile con l’obiettivo di rendere più chiari gli inquadramenti e i percorsi professionali.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativa

Notizie correlate

Ikea, siglato il contratto integrativo: aumenti per il lavoro domenicale e festivoRoma, 3 aprile 2026 – Si chiude senza strappi la trattativa tra Ikea Italia e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per il...

Sanità, firmato il contratto dei medici: aumenti da 491 euro mensili lordi. Una vittoria a metà: ecco perchéRoma, 28 febbraio 2026 – Con la firma definitiva all’Aran del contratto 2022-2024 dell’Area Sanità si chiude formalmente una partita che riguarda...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Farmacie Speciali, scatta lo stato di agitazione dei 6mila addetti: insufficiente la proposta Assofarm per il rinnovo del Contratto nazionale scaduto nel 2024; PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga; Funzioni Locali / Operazione Verità, una pagina web per scoprire che fine ha fatto l’aumento del Ccnl; Rinnovo ccnl cineaudiovisivo: accordo AFAC 2026.

Aumenti salariali e welfare per i lavori della cultura. È stato firmato il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro. L’intervistaAumenti salariali, welfare e nuove regole sugli inquadramenti, e un impegno tra le parti ad avviare da subito il confronto per il rinnovo del triennio corrente: è stato finalmente firmato il nuovo ... artribune.com

Contratto Federculture, firmato il nuovo Ccnl: aumenti, nuove tutele e subito al via il negoziato 2025–2027Sul piano economico il rinnovo prevede un aumento complessivo del 7,5% dei minimi tabellari, con decorrenza dal 1° dicembre 2024 ... italiaoggi.it

Dopo la sentenza del Tribunale di Roma sugli aumenti illegittimi, vista la resistenza di Netflix, Movimento consumatori fa partire la class action contro Netflix. Come partecipare per chiedere rimborsi fino a 500 euro - facebook.com facebook

Misure devono compensare AUMENTI del prezzo del gas e NON COPRIRE costo dell'ETS (Doppio NO per la misura ETS del Dl Bollette... e NB oggi abbiamo gli stessi prezzi gas ed EE di gennaio) Preservare 'long-term investment signals' per le #rinn x.com