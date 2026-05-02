FC 26 IL MURO DEL DORTMUND | ARRIVA SERHOU GUIRASSY TOTS MO

Nella stagione in corso, Serhou Guirassy sta vivendo un periodo particolarmente positivo con la maglia del Borussia Dortmund. La sua presenza in campo e le prestazioni offerte hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La squadra tedesca si prepara ora a affrontare le prossime sfide con il contributo del calciatore francese, il quale si sta confermando come uno dei punti di riferimento della formazione.

La stagione straordinaria di Serhou Guirassy con la maglia del Borussia Dortmund riceve il giusto riconoscimento. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata all’attaccante dei gialloneri: una versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR che unisce una forza fisica debordante a un senso del gol infallibile. Ecco come sbloccare il gigante di Dortmund. Mentre il Team of the Season infiamma i campi virtuali, arriva una Sfida Creazione Rosa imperdibile per chi cerca un centravanti di peso per la propria Bundesliga. Serhou Guirassy è stato uno dei protagonisti assoluti dell’annata del Dortmund, trascinando la squadra a suon di reti. Questa versione Menzioni d’Onore ne esalta le caratteristiche uniche: un 93 OVR che lo rende uno dei numeri 9 più temibili del gioco.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL MURO DEL DORTMUND: ARRIVA SERHOU GUIRASSY TOTS MO Notizie correlate Leggi anche: FC 26, IL MURO URUGUAIANO: COME SBLOCCARE COATES TOTS MO GRATIS FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTSNon fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”.