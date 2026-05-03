FC 26 MAY THE 3RD BE WITH YOU | SCOPRI COME SBLOCCARE IL TERZO PLAYSTYLE PLUS!
EA Sports ha annunciato una nuova sfida intitolata “May the 3rd be with you”, dedicata al periodo più iconico della galassia. Durante l’evento, sarà disponibile un consumabile esclusivo che permette di sbloccare il terzo playstyle plus per i giocatori. Questa novità introduce un’inedita evoluzione nel gameplay, offrendo ai giocatori la possibilità di personalizzare ulteriormente le proprie squadre. La promozione si inserisce nel contesto delle celebrazioni di questa ricorrenza speciale.
La forza scorre potente in questa nuova sfida. EA Sports celebra il periodo più iconico della galassia con un’Evoluzione speciale che rompe gli schemi: un consumabile unico capace di aggiungere il terzo Stile di Gioco Plus ai tuoi giocatori. Ecco come ottenere questo potere leggendario. Non è una semplice Evoluzione, ma una vera e propria rivoluzione tattica. Con la sfida “May The 3rd Be With You”, EA Sports introduce un consumabile AcademySlotPS che permette di trasformare i tuoi titolari in fuoriclasse assoluti. La ricompensa finale, infatti, garantisce l’aggiunta di Tiki Taka+ come terzo Stile di Gioco Plus a qualsiasi oggetto giocatore idoneo.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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