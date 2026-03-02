FC 26 SBC Liga F POTM | Wifi 87 – La regina di febbraio!

È stata annunciata la sfida creazione rosa dedicata al Player of the Month di febbraio nella Liga F. La scheda del giocatore Wifi ha un punteggio di 87. La sfida è ora disponibile per i giocatori che vogliono ottenere i nuovi oggetti legati a questa ricompensa. La promozione riguarda esclusivamente contenuti virtuali all’interno del gioco.

È stata rilasciata la sfida creazione rosa dedicata al Player of the Month (POTM) di febbraio della Liga F. Il premio va a Wifi, che riceve una versione speciale con un boost significativo alla velocità e al dribbling, diventando una delle opzioni più rapide per l'attacco della massima serie spagnola femminile. Wifi si presenta come un'attaccante estremamente dinamica, capace di spaccare le difese avversarie grazie a una rapidità fuori dal comune. Per sbloccare la giocatrice avrete a disposizione circa 28 giorni.