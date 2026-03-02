FC 26 SBC Liga F POTM | Wifi 87 – La regina di febbraio!

Da imiglioridififa.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la sfida creazione rosa dedicata al Player of the Month di febbraio nella Liga F. La scheda del giocatore Wifi ha un punteggio di 87. La sfida è ora disponibile per i giocatori che vogliono ottenere i nuovi oggetti legati a questa ricompensa. La promozione riguarda esclusivamente contenuti virtuali all’interno del gioco.

È stata rilasciata la sfida creazione rosa dedicata al Player of the Month (POTM) di febbraio della Liga F. Il premio va a Wifi, che riceve una versione speciale con un boost significativo alla velocità e al dribbling, diventando una delle opzioni più rapide per l’attacco della massima serie spagnola femminile. Wifi si presenta come un’attaccante estremamente dinamica, capace di spaccare le difese avversarie grazie a una rapidità fuori dal comune. Per sbloccare la giocatrice avrete a disposizione circa 28 giorni. Ecco le rose richieste: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc liga f potm wifi 87 8211 la regina di febbraio
© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Liga F POTM: Wifi (87) – La regina di febbraio!

FC 26 SBC POTM LIGA F: Claudia Pina (87 OVR) – Attaccante del Barcellona con 5 Stelle Piede Debole!È disponibile la SBC per sbloccare la Player of the Month della Liga F per novembre: l’attaccante del Barcellona Claudia Pina (87 OVR).

FC 26 SBC POTM SERIE A: Jamie Vardy (87 OVR) – L’Attaccante Rapace di Novembre!È disponibile la SBC per sbloccare il Player of the Month della Serie A per novembre: l’attaccante inglese Jamie Vardy (87 OVR).

Contenuti e approfondimenti su Liga.

Temi più discussi: EA FC 26 Lista Candidati POTM Serie A Di Febbraio Vota Il Migliore; FC 26 SBC Sandie Toletti Fantasy FC: Analisi e Requisiti; Guida Definitiva agli ICON Swaps – EA SPORTS FC 26; Coppa Fanta FC 26: Come sbloccare Morita 87 e fare il pieno di pacchetti 83+!.

fc 26 sbc liga potmFC 26 SBC Georges Mikautadze POTM LALIGA: Analisi e RequisitiÈ ufficiale: Georges Mikautadze è il giocatore del mese di febbraio della LALIGA EA SPORTS. L'attaccante georgiano ha trascinato la sua squadra a suon di gol ... imiglioridififa.com

fc 26 sbc liga potmFC 26 SBC Fantasy FC: Sam Coffey (88)Disponibile tra le Sfide Creazione Rosa una nuova carta dinamica dedicata al centrocampo: Sam Coffey in versione Fantasy FC. La giocatrice del Portland Thorns ... imiglioridififa.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.