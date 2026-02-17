FC 26 SBC Fine di un’era | Crystal Dunn – La Regina della Versatilità
Crystal Dunn lascia il calcio internazionale, perché ha deciso di smettere dopo aver contribuito con la sua versatilità in molte squadre. La sua carriera si è contraddistinta per la capacità di giocare in diversi ruoli, dal centrocampo alla difesa, rendendola una delle giocatrici più polivalenti del panorama. La nuova scheda
Per celebrare una carriera leggendaria, arriva la versione Fine di un’era di Crystal Dunn. Con un 89 OVR e la capacità di ricoprire praticamente ogni ruolo dal centrocampo in su (e anche in difesa), questa carta è il “coltellino svizzero” definitivo per ogni rosa. Analisi della Carta: Ovunque, con Qualità. Dunn è famosa per la sua incredibile duttilità, e questa carta le rende giustizia con statistiche da capogiro in ogni settore. Velocità (91) e Dribbling (89): Rapidissima e agile, è difficilissima da contenere sia come terzino che come ala.. Equilibrio Totale: Con 84 di Difesa, 87 di Passaggio e 86 di Fisico, non ha punti deboli. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26 Sakina Karchaoui MO TOTY 90: La Regina della VersatilitàSakina Karchaoui si distingue come una delle giocatrici più versatili nel panorama calcistico femminile.
Leggi anche: FC 26 SBC: 1 of 3 Base Icon Player Pick – La Scelta della Leggenda!Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: FC 26 Nuovo Obiettivo Live: SFE Rush Flash – Passione Stellare; Quintessenza della felinità Lily agilissima e curiosa.
FC 26 SBC Henrikh Mkhitaryan Stelle della fase a eliminazione: Il Professore dell’InterDirettamente dai nuovi contenuti della promo Knockout Royalty, arriva la versione speciale di Henrikh Mkhitaryan. Con un 88 OVR, l'armeno dell'Inter si ... imiglioridififa.com
FC 26 SBC Gilberto Silva Eroe Stelle della Fase a Eliminazione: Il Muro InvisibileL'ex pilastro dell'Arsenal degli Invincibili riceve una carta celebrativa da 89 OVR che lo proietta tra i migliori mediani difensivi del gioco. Gilberto ... imiglioridififa.com
Crystal Dunn saluta definitivamente il calcio giocato all'età di 33 anni e della sua carriera in campo si potrebbe dire che l'unica posizione che non ha occupato è quella di portiere facebook