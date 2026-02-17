Crystal Dunn lascia il calcio internazionale, perché ha deciso di smettere dopo aver contribuito con la sua versatilità in molte squadre. La sua carriera si è contraddistinta per la capacità di giocare in diversi ruoli, dal centrocampo alla difesa, rendendola una delle giocatrici più polivalenti del panorama. La nuova scheda

Per celebrare una carriera leggendaria, arriva la versione Fine di un’era di Crystal Dunn. Con un 89 OVR e la capacità di ricoprire praticamente ogni ruolo dal centrocampo in su (e anche in difesa), questa carta è il “coltellino svizzero” definitivo per ogni rosa. Analisi della Carta: Ovunque, con Qualità. Dunn è famosa per la sua incredibile duttilità, e questa carta le rende giustizia con statistiche da capogiro in ogni settore. Velocità (91) e Dribbling (89): Rapidissima e agile, è difficilissima da contenere sia come terzino che come ala.. Equilibrio Totale: Con 84 di Difesa, 87 di Passaggio e 86 di Fisico, non ha punti deboli. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Fine di un’era: Crystal Dunn – La Regina della Versatilità

