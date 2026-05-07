Favolare insieme alla Biblioteca Buonarroti

Una occasione per i piccoli dai 6 agli 11 anni, sabato 16 maggio e sabato 6 giugno due mattine di laboratorio espressivo ludico teatrale alla Biblioteca Buonarroti a Firenze a cura di Carolina Gentili, attrice e poetessa fiorentina; l'ingresso è libero, per prenotarsi chiamare direttamente la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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