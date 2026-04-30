Regina Camilla e Sarah Jessica Parker insieme a New York | l’incontro letterario nella biblioteca di Sex and the City VIDEO

A New York si è svolto un incontro letterario con la presenza di un membro della famiglia reale e di un’attrice nota per il ruolo principale in una serie televisiva. La scena si è svolta all’interno di una biblioteca e ha coinvolto le due figure, che sono state riprese mentre partecipavano alla lettura di testi e interagivano con il pubblico presente. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e media locali.

In una scena che avrebbe potuto essere scritta per un episodio di Sex and the City, la regina Camilla ha incontrato Sarah Jessica Parker mercoledì 29 aprile 2026 presso la biblioteca principale della New York Public Library, lo stesso iconico edificio su Fifth Avenue dove il personaggio di Carrie Bradshaw fu lasciata all’altare da Mr. Big nella celebre serie televisiva. All’evento hanno partecipato ospiti di prestigio, tra cui Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e chief content officer di Condé Nast. Queen Camilla attended a literacy event at the iconic New York Public Library today on behalf of her charity The Queen’s Reading Room.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Regina Camilla e Sarah Jessica Parker insieme a New York: l’incontro letterario nella biblioteca di Sex and the City (VIDEO) Notizie correlate La regina Camilla alla biblioteca di New York: "I libri sono i migliori amici"Mercoledì la regina Camilla ha visitato la Biblioteca pubblica di New York, tra le sue tappe in città. Sarah Jessica Parker, verde speranza come il messaggio sul suo abitoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La regina Camilla con Sarah Jessica Parker in versione dama di compagnia; Re Carlo al memoriale dell'11 settembre a New York, poi Camilla vede Anna Wintour e l'attrice di Sex and the City; Centenario Regina Elisabetta, perché tutti parlano dell’apparizione di Lady Sarah Chatto; Carlo e Camilla svelano la statua di Elisabetta II, come nel ritratto di Pietro Annigoni. William e Kate al party dei centenari. È proprio così , a New York la regina Camilla incontra due regine del glamour, Carrie Bradshaw e Anna Wintour (entrambe con look che strizzano l'occhio allo stile della ...Nel terzo giorno di visita di stato negli Stati Uniti la sovrana fa tappa a New York sfoggiando un altro prezioso cimelio di famiglia e riabbraccia due vecchie amiche, vere celebrità della moda, Sarah ... vanityfair.it La regina Camilla alla biblioteca di New York: I libri sono i migliori amici(LaPresse) Mercoledì la regina Camilla ha visitato la Biblioteca pubblica di New York, tra le sue tappe in città. I primi americani che ... stream24.ilsole24ore.com RTL 102.5. . Una New York blindata ha accolto oggi, Re Carlo III e la regina Camilla: i sovrani del Regno Unito hanno fatto tappa ad Harlem e al memoriale dell'11 settembre, dove il monarca ha deposto dei fiori presso la South Pool in memoria delle vittim - facebook.com facebook Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. Scoprite tutte le foto del loro itinerario di quattro giorni, che porterà i sovrani da Washington a New York e in Virginia x.com