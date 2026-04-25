Violento incidente in Super furgone si cappotta nel fosso | conducente sbalzato fuori

Nella serata di sabato 25 aprile, intorno alle 19, si è verificato un grave incidente lungo un tratto di superstrada tra Masi San Giacomo e Rovereto. Un furgone ha perso il controllo, cappottandosi in un fosso, e il conducente è stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno soccorso l’autista e messo in sicurezza l’area. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Violento incidente in Superstrada. E’ quanto accaduto nella serata di sabato 25 aprile, intorno alle 19, nel tratto compreso tra Masi San Giacomo e Rovereto. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgoncino Fiat Doblò è uscito di strada, finendo nel fosso adiacente al raccordo e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora un incidente in autostrada: auto finisce nel fosso e si cappotta. Un ferito Leggi anche: Incidente a Gemona, l'auto si cappotta in curva: soccorso il conducente Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone - FoggiaToday; Violento scontro frontale: due feriti soccorsi con l'elicottero; Nuova tragedia sulla Sora-Avezzano: una vittima tra Ridotti e Balsorano, è il secondo incidente mortale in meno di 24 ore; Camion piomba contro il muro di una casa dopo lo scoppio di una gomma: traumi multipli per il guidatore 43enne. Incidente a Melara, violento scontro tra un'auto e una moto VIDEOMELARA - Un violento schianto tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 4 marzo, intorno alle 16, lungo la strada Provinciale 25 a Melara. Il bilancio dell'incidente è di ... ilgazzettino.it Notte movimentata a Velletri, dove un violento incidente stradale autonomo ha svegliato i residenti di via Vecchia Napoli #castellinotizie - facebook.com facebook