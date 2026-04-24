Scende per spingere il furgone ma viene schiacciato contro il muro e perde la vita

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 63 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a San Zeno di Montagna. L’uomo aveva imboccato una strada sbagliata e, secondo le prime ricostruzioni, aveva sceso dal veicolo per cercare di spingere il furgone. In quel momento, il veicolo si è schiantato contro un muro, schiacciandolo e provocandone il decesso.

Una strada imboccata erroneamente, poi verosimilmente un problema tecnico ed infine la tragedia. Si chiamava Maurizio Vecchi, 63 anni, la vittima dell'incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a San Zeno di Montagna. L'uomo si trovava in zona con un'altra persona e cercava un luogo.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Scende ma il furgone si muove, cerca di fermalo ma viene travolto: Gianni muore schiacciato dal suo camioncinoAccortosi di quanto stava accadendo a pochi metri da lui, Gianni Chies, artigiano di Ponte nelle Alpi, avrebbe inseguito il camioncino per cercare di... Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente stradale ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, questo sabato lungo la Statale 113 nei pressi di Caronia, in provincia di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Allianz Milano, missione Modena: si accende la semifinale per la Challenge Cup; Hims scende mentre l'espansione sui GLP?1 solleva dubbi sulla strategia; PI resta in rosso nonostante il lancio dei smart contract sul testnet; Borse Asia oggi: Nikkei e Kospi volano, petrolio scende a 95$. Rocco Casalino scende in campo: dall’ombra della comunicazione alla politica attiva Dopo anni trascorsi dietro le quinte della politica italiana, Rocco Casalino sceglie di esporsi in prima persona. L’ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle e storic - facebook.com facebook Rocco Casalino scende in politica e si candida a Ceglie Messapica. x.com