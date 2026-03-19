Fastweb+Vodafone-Tim firmano un accordo per le nuove torri e lo sviluppo del 5G

Fastweb, Vodafone e Tim hanno firmato un accordo non vincolante per la progettazione e gestione di nuove torri di telefonia mobile in Italia. L’intesa prevede la possibilità di realizzare fino a sei nuove infrastrutture passive, con l’obiettivo di sviluppare il 5G nel paese. La collaborazione mira a migliorare la copertura e le capacità delle reti mobili in diverse aree italiane.

Fastweb + Vodafone e Tim hanno firmato un accordo non vincolante per la costruzione e gestione di nuove torri (infrastrutture passive) per la telefonia mobile in Italia, con la prospettiva di realizzare fino a 6.000 nuovi siti. L’iniziativa congiunta è finalizzata anche ad accelerare il roll-out nazionale del 5G. Il progetto consentirà a Fastweb + Vodafone e Tim di migliorare l’efficienza operativa e di allineare i costi alla media europea, mantenendo al tempo stesso standard di qualità elevati delle infrastrutture e la flessibilità tecnologica necessaria per lo sviluppo di reti di nuova generazione. L’iniziativa sarà inizialmente realizzata... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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