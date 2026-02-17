Fastweb-Vodafone fusione in salita

Fastweb e Vodafone stanno affrontando difficoltà con la loro fusione, dopo che il processo di integrazione ha incontrato ostacoli imprevisti. La collaborazione tra i due gruppi, sotto la guida del CEO Walter Renna, ha subito ritardi a causa di problemi tecnici e di coordinamento tra i team. Nonostante le prime dichiarazioni ottimistiche, fonti interne rivelano che alcuni aspetti dell’unione stanno richiedendo più tempo del previsto, rallentando le operazioni e creando incertezza sui risultati futuri.

Apparentemente tutto sembra procedere secondo i piani. Il gruppo Fastweb+Vodafone, guidato in Italia dal ceo Walter Renna, in seguito alla presentazione dei dati trimestrali, ha parlato di un «processo di integrazione industriale e commerciale» che è «proseguito secondo i tempi e le modalità previste», anzi superiore ai target. La verità però sembra più complicata. Quando il gruppo svizzero Swisscom (proprietario di Fastweb) aveva acquistato le attività italiane di Vodafone, alla fine del 2024, le promesse erano per sinergie da 600 milioni di euro all'anno. Nel 2026 l'integrazione dovrebbe quindi entrare nel vivo, per arrivare a completarsi nel 2029.