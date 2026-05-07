Farmacie comunali Ladispoli Ugl difende l’accordo | Riconoscimenti attesi da anni

A Ladispoli, il 7 maggio 2026, si continua a discutere delle farmacie comunali. Dopo aver siglato un accordo con la società Flavia Servizi, il sindacato UGL Terziario si è espresso a favore del risultato, opponendosi alle critiche di altri sindacati. La questione riguarda i riconoscimenti economici che, secondo l’UGL, sono attesi da molto tempo. La discussione resta aperta tra le parti coinvolte.

Ladispoli, 7 maggio 2026 – Prosegue il confronto sindacale sulle farmacie comunali di Ladispoli. Dopo la firma dell’accordo con Flavia Servizi, l’UGL Terziario interviene per rivendicare il risultato raggiunto e respingere le critiche arrivate da altre sigle sindacali. Secondo l’UGL, l’accordo sottoscritto rappresenta l’esito di “un percorso di confronto costante con i lavoratori” e garantisce ai dipendenti delle farmacie comunali “riconoscimenti economici e normativi che per anni sono stati preclusi”. Il sindacato sottolinea inoltre di aver condiviso il percorso non solo con i propri iscritti, ma anche con lavoratori aderenti ad altre organizzazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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