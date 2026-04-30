Ladispoli le farmacie comunali apriranno anche domeniche e festivi

L’amministrazione comunale di Ladispoli ha annunciato che le farmacie comunali apriranno anche nelle domeniche e nei giorni festivi. Il 29 aprile è stato firmato un accordo sindacale integrativo tra la società di gestione delle farmacie e l’organizzazione sindacale UGL Farmacie. La decisione riguarda l’apertura al pubblico durante i giorni di riposo settimanale e le festività nazionali. La comunicazione è stata ufficializzata tramite un comunicato del Comune.

Ladispoli, 30 aprile 2026 -L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che nella giornata di mercoledì 29 aprile è stato siglato un importante accordo sindacale integrativo tra Flavia Servizi e l’organizzazione sindacale UGL Farmacie. L’intesa è stata raggiunta al termine di oltre un anno di confronto tra l’Azienda ed il Sindacato, comunque svoltosi in un clima di correttezza e spirito costruttivo, anche grazie all’intervento del sindaco Alessandro Grando, che ha seguito costantemente l’evolversi della situazione, intervenendo personalmente e contribuendo a sbloccare la fase di stallo. Soddisfazione è stata espressa dall’Amministratore Unico di Flavia Servizi, l’Avv.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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