Farmacie comunali di Ladispoli Cgil contro Flavia Servizi | Contratto integrativo gravissimo

A Ladispoli si apre una disputa tra la Filcams Cgil Roma Lazio e la società Flavia Servizi riguardo al contratto integrativo delle farmacie comunali. La sigla sindacale ha definito l’accordo firmato con l’Ugl come un “atto gravissimo” e ha espresso critiche in merito al confronto sindacale in corso. La questione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle relazioni sindacali nelle farmacie comunali della città.

Ladispoli, 5 maggio 2026 – È scontro sul contratto integrativo delle farmacie comunali di Ladispoli. Filcams Cgil Roma Lazio contesta la firma dell’accordo tra Flavia Servizi e Ugl, definendola “ un atto gravissimo ” ( leggi qui) Il punto contestato riguarda proprio il confronto sindacale in corso. Secondo la Cgil, mentre da più di un anno era aperta una trattativa con Filcams Cgil Roma Lazio e Uiltucs Roma Lazio, Flavia Servizi avrebbe deciso di sottoscrivere l’accordo con Ugl prima della conclusione del tavolo. La trattativa, sottolinea la nota, teneva conto anche dei risvolti del confronto nazionale per il rinnovo del contratto collettivo di categoria Assofarm.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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