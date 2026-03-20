Accesso ai farmaci e innovazione | la sfida dell’HTA europeo

Una tavola rotonda istituzionale si è concentrata sul nuovo regolamento europeo riguardante la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). L'incontro ha riunito rappresentanti di istituzioni e settore sanitario per discutere le implicazioni dell'accesso ai farmaci e delle innovazioni in ambito sanitario. L’obiettivo principale è stato analizzare le modalità di applicazione del regolamento e le sue ripercussioni sulla pratica clinica e sulla distribuzione dei medicinali.

Cosa: Una tavola rotonda istituzionale dedicata al nuovo regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). Dove e Quando: Roma, presso la sede della LUISS, il 19 marzo 2026. Perché: Analizzare come la legislazione UE possa accelerare l’accesso alle cure e migliorare la competitività del sistema sanitario italiano. Il panorama della sanità europea sta attraversando una trasformazione senza precedenti, spinto dalla necessità di conciliare l’innovazione scientifica con la sostenibilità economica dei sistemi nazionali. Al centro di questo cambiamento si colloca l’ eastwest Coffee, un prestigioso ciclo di incontri presieduto dal diplomatico Giuseppe Scognamiglio. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Accesso ai farmaci e innovazione: la sfida dell’HTA europeo Articoli correlati Aleotti e le novità del testo unico: "Accesso ai farmaci uguale per tutti"Il dibattito parlamentare sarà ancora lungo, ma l’impegno è comunque arrivare all’approvazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica entro... In arrivo 14 nuovi farmaci anti-cancro (ma c’è il nodo dell’accesso)Nel 2025 l’Agenzia Europea per i Medicinali ha approvato 14 farmaci oncologici, le sfide per Farmindustria. Approfondimenti e contenuti su Accesso ai farmaci e innovazione la... Temi più discussi: Farmacie di prossimità, i cittadini promuovono il nuovo modello: più accesso a farmaci e servizi; Malattie rare: equità, sostenibilità, accesso precoce ai farmaci. Online l'Instant Book; Nuovi farmaci, via libera più rapido nel Regno Unito: Così tagliamo i tempi di 3-6 mesi; Farmaci per bisogni insoddisfatti. Da Ema nuovi strumenti PRIME per accelerare lo sviluppo nell’Ue. Epatite C. Report shock Oms: Farmaci troppo cari. 80 milioni di malati ancora senza cure. Dopo due anni solo poco più di una persona su cento di quelle colpite dal virus ha ...Pubblicato il primo Rapporto globale sull'accesso ai farmaci per il trattamento dell'epatite C. Nonostante la gamma e la gravità dell'epidemia, la risposta globale per ridurre l'onere di questa ... quotidianosanita.it Farmaci Otc, accesso e dispensazione: interpretazione giuridica delle normeUna nota del ministero della Salute sui totem touchscreen e le nuove linee guida Aifa sui medicinali senza obbligo di prescrizione sono al centro di una analisi giuridica pubblicata da Sediva News ch ... farmacista33.it Flop metaverso, Meta chiude l'accesso a 'Horizon Worlds' dai visori. Dal 15 giugno solo dall'app iOs e Android, si concentra sull'IA. #ANSA - facebook.com facebook Flop metaverso, Meta chiude l'accesso a 'Horizon Worlds' dai visori. Dal 15 giugno solo dall'app iOs e Android, si concentra sull'IA #ANSA x.com