la cucina del futuro tra design e innovazione

In questi giorni, il settore della cucina si concentra a EuroCucina, evento internazionale che si svolge nell’ambito del Salone del Mobile di Milano. Qui, diversi marchi presentano le loro ultime creazioni, con un focus su design e tecnologia. L’edizione di quest’anno rappresenta un punto di riferimento per le novità nel campo degli elettrodomestici e delle soluzioni innovative per gli ambienti domestici. La manifestazione attira professionisti e appassionati da tutto il mondo.

Elica approda in questi giorni a EuroCucina, palcoscenico internazionale dove i marchi più innovativi del mondo della cucina presentano le proprie visioni e creazioni nell’ambito dell’edizione numero 64 del Salone del Mobile di Milano. Quest’anno, l’azienda porta con sé due importanti novità, che segnano un punto di svolta nell’evoluzione di Elica: la prima gamma di piani a induzione con tecnologia proprietaria, la ID Technology, completamente design by Elica, e un’inedita user interface, Matrix, una soluzione avanzata capace di generare grafiche altamente definite e dinamiche. "La nostra ID Technology non è una semplice innovazione tecnica: per la prima volta sviluppiamo internamente l’architettura hardware e software che governa il cuore del prodotto - spiega Luca Barboni, CEO di Elica -.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cucine del Futuro 2026 Lusso, Tecnologia e Design Estremo

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