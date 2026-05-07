Farmaci e geopolitica l’impatto di Hormuz sui costi

Gli attuali livelli di incertezza nel settore farmaceutico sono influenzati da fattori geopolitici, tra cui la situazione nello stretto di Hormuz. Le tensioni in questa regione, considerata strategica per il transito di petrolio e risorse energetiche, stanno contribuendo alle fluttuazioni dei costi dei farmaci. Gli esperti sottolineano la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi, specialmente se le condizioni di instabilità dovessero protrarsi nei mesi a venire.

“Le aree di incertezza stanno condizionando questi anni. Dobbiamo tenere l’attenzione molto alta, soprattutto se la crisi nello stretto di Hormuz si dovesse protrarre nei prossimi mesi. Oggi possiamo dire che non ci sono nuove carenze imputabili a Hormuz, ma ci sono già gli effetti indiretti, cioè l’aumento dei costi legati all’energia, alla chimica delocalizzata in Cina, all’alluminio, al PVC al vetro: abbiamo tante classi e categorie di farmaci su cui oggi c’è già un incremento dei costi del 30% rispetto al 2022”. Parola del presidente Farmindustria Marcello Cattani, che analizza la situazione con i giornalisti, a margine dell’evento della Società italiana di farmacologia (Sif) dedicato al futuro della farmaceutica.🔗 Leggi su Lapresse.it

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