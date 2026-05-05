Recentemente, il prezzo dell’energia elettrica ha registrato un aumento del 6,3% nel PUN, il prezzo di riferimento sul mercato all’ingrosso. Questa variazione potrebbe influire sui costi delle bollette delle famiglie, in particolare per chi ha un contratto con tariffa indicizzata. Il rialzo si riflette direttamente sulla spesa mensile, rendendo più alta la fattura dell’utenza elettrica.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà questo balzo del 6,3% sulla vostra prossima bolletta?. Come cambierà la spesa mensile per chi ha un contratto indicizzato?. Perché il prezzo dell'energia è quasi raddoppiato in soli cinque giorni?. Quali sono le differenze reali tra mercato libero e maggior tutela?.? In Breve PUN a 0,145 €kWh, con un aumento del 28,4% rispetto alla media settimanale.. Prezzo minimo di 0,083 €kWh il 1° maggio contro il picco di 0,151 €kWh del 14 aprile.. Tariffe ARERA aprile 2026: 0,122 €kWh monoraria e 0,336 €kWh per la fascia F3.. Spesa energia per utenza standard da 225 kWh mensili pari a 27,45 €.. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso ha raggiunto oggi, 5 maggio 2026, la quota di 0,145 €kWh, segnando un incremento del 6,3% rispetto alla giornata precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luce, il PUN schizza al 6,3%: impatto sui costi delle famiglie

t.A.T.u. - ASCESA e DECLINO | Dalla RUSSIA con FURORE

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