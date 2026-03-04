Gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran, insieme al coinvolgimento delle navi nello Stretto di Hormuz, stanno influenzando anche il settore farmaceutico. La guerra non riguarda solo petrolio e gas, ma si ripercuote sui farmaci, causando aumenti di costi e carenze. Le conseguenze di questi eventi si manifestano nel settore sanitario, dove si registrano problemi di approvvigionamento e disponibilità di medicinali.

Se la guerra in Medio Oriente durerà cinque settimane, il problema di disponibilità dei farmaci sarà elevato. Non solo petrolio e gas. Gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e il coinvolgimento delle navi nello Stretto di Hormuz stanno impattando anche sulla salute. Il rischio, rimasto finora sottotraccia, è quello di una carenza di farmaci equivalenti e di principi attivi farmaceutici provenienti dall’India. “Per la salute ci saranno problemi e il rischio è quello di un effetto a catena. Siamo fortemente dipendenti dalle forniture di principi attivi che arrivano dall’estero, necessari anche per prodotti che finiamo in Italia”, dice a LaSalute di LaPresse Armando Genazzani, presidente della Società italiana di farmacologia (Sif). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La guerra in Iran e l’effetto sui farmaci, tra costi e carenze

