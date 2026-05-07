Uno studio condotto da ricercatori della Johns Hopkins University suggerisce che in futuro potremmo utilizzare microrobot al posto di farmaci e biopsie tradizionali. La ricerca si concentra sulla possibilità di impiegare dispositivi molto piccoli per diagnosticare e trattare patologie all’interno del corpo umano. I risultati sono stati presentati in un convegno scientifico e mostrano come questa tecnologia possa rivoluzionare il modo di affrontare alcune malattie.

AGI - Uno studio guidato da Ling Li della Johns Hopkins University School of Medicine e presentato al congresso Digestive Disease Week descrive una nuova classe di microrobot interamente metallici, biodegradabili e in grado di cambiare forma, progettati per il rilascio di farmaci e il prelievo di biopsie nel tratto gastrointestinale. I risultati mostrano che questi dispositivi combinano resistenza meccanica e sicurezza, riuscendo a penetrare i tessuti senza causare danni e dissolvendosi successivamente senza necessità di rimozione. Test su modelli animali. Nei test su modelli murini, i microrobot hanno dimostrato di poter attraversare la mucosa intestinale e trasformarsi in micro-pinze per raccogliere campioni o in microiniettori per somministrare farmaci direttamente nei tessuti bersaglio.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Farmaci e biopsie saranno sostituiti da microrobot

Notizie correlate

Leggi anche: InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia, saranno sostituiti dall’IA

Multinazionale statunitense licenzia 37 dipendenti in Italia: saranno sostituiti con l’intelligenza artificialeSta facendo discutere la decisione della multinazionale statunitense InvestCloud di chiudere la sede italiana di Marghera, alle porte di Venezia,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Un avatar per ogni bambino: la nuova frontiera della ricerca contro i tumori; Recensione Ecovacs DEETBOT X12 OMNICYCLONE; Figure 03: l'azienda ora produce un robot umanoide ogni ora; Dai Roomba ai robot amici: la nuova scommessa del fondatore di iRobot.

Farmaci e biopsie saranno sostituiti da microrobotAGI - Uno studio guidato da Ling Li della Johns Hopkins University School of Medicine e presentato al congresso Digestive Disease Week descrive una nuova classe di microrobot interamente metallici, bi ... msn.com

Ricerca oncologica. Menarini svela la genetica del tumore anche dalle biopsie più piccoleA Bologna ricercatori, oncologi e patologi si sono confrontati sui risultati nel campo della ricerca oncologica e su quelli ottenuti grazie a DEPArray, la tecnologia sviluppata da Menarini Silicon ... quotidianosanita.it

Rischi per il cervello già dalla prima assunzione: farmaci ritirati su ordine dell’Ema - facebook.com facebook

209 MILIONI IN PIÙ PER LA SANITÀ: NESSUN TAGLIO AI SERVIZI Garantiamo farmaci innovativi ai pazienti, proseguiamo la battaglia contro le liste d’attesa e continuiamo ad investire nel personale sanitario che, dal 2019 ad oggi, conta circa 4.200 operatori x.com