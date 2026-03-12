InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia saranno sostituiti dall’IA

InvestCloud ha annunciato il licenziamento di tutti i suoi dipendenti in Italia, con l’intenzione di sostituirli completamente con l’intelligenza artificiale. L’azienda, specializzata in tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica di aver avviato le procedure per un licenziamento collettivo. La decisione riguarda l’intero personale italiano dell’azienda.

InvestCloud ha deciso di licenziare tutti i dipendenti per sostituirli con l’IA. L’azienda, attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica di aver avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi dipendenti. Sono 37 in totale. La motivazione ufficiale data all’organizzazione sindacale è “cessazione dell’attività nella sede di Marghera (Venezia) per avvio di un nuovo modello organizzativo”. Il nuovo modello indicato è proprio l’utilizzo dell’IA che, a differenza dei 37 dipendenti, non necessita del mantenimento delle strutture di Marghera a Venezia. Per i sindacati questa vicenda è solo l’inizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

