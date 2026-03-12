InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia saranno sostituiti dall’IA

Da quifinanza.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

InvestCloud ha annunciato il licenziamento di tutti i suoi dipendenti in Italia, con l’intenzione di sostituirli completamente con l’intelligenza artificiale. L’azienda, specializzata in tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica di aver avviato le procedure per un licenziamento collettivo. La decisione riguarda l’intero personale italiano dell’azienda.

InvestCloud ha deciso di licenziare tutti i dipendenti per sostituirli con l’IA. L’azienda, attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica di aver avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi dipendenti. Sono 37 in totale. La motivazione ufficiale data all’organizzazione sindacale è “cessazione dell’attività nella sede di Marghera (Venezia) per avvio di un nuovo modello organizzativo”. Il nuovo modello indicato è proprio l’utilizzo dell’IA che, a differenza dei 37 dipendenti, non necessita del mantenimento delle strutture di Marghera a Venezia. Per i sindacati questa vicenda è solo l’inizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

investcloud licenzia tutti i dipendenti in italia saranno sostituiti dall8217ia
© Quifinanza.it - InvestCloud licenzia tutti i dipendenti in Italia, saranno sostituiti dall’IA

Articoli correlati

Leggi anche: Venezia, un’azienda licenzia tutti i 37 lavoratori: sostituiti dall’intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale al posto dei dipendenti: InvestCloud chiude la sede di Marghera e licenzia 37 lavoratoriLa trasformazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale colpisce anche il mondo del lavoro.

Altri aggiornamenti su InvestCloud licenzia

Temi più discussi: InvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai; Azienda Usa licenzia tutti i dipendenti a Marghera, sostituiti dall'intelligenza artificiale; Venezia, azienda licenzia tutti i suoi dipendenti: 'Sostituiti da IA'; InvestCloud licenzia tutti i 37 dipendenti a Marghera (Venezia): sostituiti dall'Ai.

L’azienda di Marghera che licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai: «Business non più compatibile con i nuovi obiettivi»L’unica sede italiana di InvestCloud, società californiana di tecnologia in ambito finanziario, chiuderà per il licenziamento di tutto l’organico: 37 dipendenti sostituiti dall’intelligenza artificial ... msn.com

investcloud licenzia tutti iInvestCloud di Marghera licenzia tutti i 37 dipendenti, sostituiti dall’Ai«Il caso della InvestCloud Italy (Ex Finantix) di Marghera dimostra in modo pratico come la Transizione tecnologica impatti pesantemente nel lavoro e oggi sempre più anche nel settore metalmeccanico ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.