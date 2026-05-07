Farfalle protagoniste a Montebello | passeggiata e incontri nell’Oasi Valmarecchia

A Montebello, un’area protetta della Valmarecchia, si sono svolti incontri dedicati alle farfalle, con una passeggiata guidata tra i sentieri dell’oasi. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto osservare da vicino diversi esemplari nel loro habitat naturale, accompagnati da spiegazioni sulla loro biologia e sulla conservazione delle specie. La giornata ha visto la partecipazione di appassionati di natura che hanno condiviso momenti di interesse e scoperta.

Una mattinata immersi nella natura, tra divulgazione scientifica, passeggiate all’aria aperta e osservazione diretta delle farfalle nel loro ambiente naturale. È questo lo spirito di “Sulle ali delle farfalle”, l’iniziativa organizzata da OaSì - Insieme per le valli Aps in programma domenica 10.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Nell’oasi naturale sboccia la primaveraEMPOLI Con l’arrivo della primavera prendono il via anche le visite guidate nell’oasi naturale protetta di Arnovecchio, a due passi da Empoli. Un gioiello segreto nell'oasi di paceTORRE COLIMENA - Torre Colimena un tesoro nascosto del Salento: un'oasi di pace dove la natura selvaggia incontra il mare cristallino".