Un gioiello segreto nell' oasi di pace
Torre Colimena, situata nel Salento, è conosciuta come un angolo di tranquillità che unisce una natura ancora incontaminata con il mare dalle acque limpide. La zona è caratterizzata da un paesaggio che alterna zone di vegetazione selvaggia a spiagge di sabbia fine. Questa località rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un luogo tranquillo lontano dal caos cittadino.
TORRE COLIMENA - Torre Colimena un tesoro nascosto del Salento: un'oasi di pace dove la natura selvaggia incontra il mare cristallino". Foto scattata da Alessandra Caliandro, una nostra lettrice di Copertino. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Francesco Gioiello. Snotkop · Parapapa. Buona Pasqua nel segno della famiglia e dei fiori! Il segreto della nostra fioreria È la solidità. Da anni siamo sempre noi: Francesco, Alessandro, Michela, Ambra e Dea Non siamo solo uno staff, siamo un - facebook.com facebook