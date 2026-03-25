Nell’oasi naturale sboccia la primavera

Con l’arrivo della primavera, nelle vicinanze di Empoli, sono iniziate le visite guidate nell’oasi naturale protetta di Arnovecchio. Le escursioni sono state organizzate per consentire ai visitatori di scoprire le caratteristiche dell’area durante questa stagione. Le visite si svolgono regolarmente e consentono di osservare la natura che si risveglia nel parco naturale.

EMPOLI Con l’arrivo della primavera prendono il via anche le visite guidate nell’oasi naturale protetta di Arnovecchio, a due passi da Empoli. Il primo appuntamento, organizzato da Legambiente Empolese-Valdelsa, è domenica prossima dalle 10 alle 12 per apprezzare i segnali della primavera ormai avviata, a partire dai primi fiori del Biancospino, candidi e profumati, che attirano stuoli di api ed altri insetti pronubi in cerca di nettare. In questi giorni fioriscono anche orchidee come le Serapias e lo strano "Fior ragno" (Ophrys sphegodes) che imita l’aspetto di un’ape selvatica per attirare con l’inganno i maschi e garantire una efficace impollinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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