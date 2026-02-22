Ilia Malinin | Mi prenderò i prossimi quattro anni per capire davvero cosa fare di diverso

Ilia Malinin ha annunciato di voler prendersi quattro anni per riflettere sulle sue scelte dopo le Olimpiadi Invernali, dove ha commesso numerosi errori nel programma libero. La sua delusione si è manifestata chiaramente, e ha deciso di analizzare meglio le strategie per migliorare. Malinin si concentra ora su un percorso di crescita personale e tecnica, lasciando spazio a un periodo di riflessione. La sua decisione apre un nuovo capitolo nella sua carriera sportiva.

Olimpiadi Invernali terminate anche per Ilia Malinin. Il pattinatore americano, che è stato al centro di una più generale sequela di errori collettiva che ha caratterizzato il programma libero della gara maschile. Tante le riflessioni che ha raccolto, anche dopo la conclusione del gala che ha celebrato una larga parte di protagonisti nella giornata di ieri. Così Malinin in coda a tutti gli eventi nelle parole riportate dall’ANSA: “ Voglio mostrare al mondo che siamo anche esseri umani. Abbiamo anche pensieri veri, sentimenti veri, anche se sembra che siamo completamente come robot (con) abilità sovrumane “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Carolina Kostner su Ilia Malinin: «Si riprenderà a ci farà vedere quello che sa davvero fare. Sono sicura che dietro le quinte si sono abbracciati con il padre»Carolina Kostner ha commentato il recente incidente di Ilia Malinin, affermando che l’atleta si riprenderà e dimostrerà il suo vero talento.

Il salto del pattinaggio che sa fare solo Ilia MalininIlia Malinin ha sorpreso il pubblico con un salto impossibile, dimostrando di essere il pattinatore più audace e spettacolare del mondo.

Ilia Malinin, l'ultimo show (con i jeans) dopo la delusione: «Sono umano, non ero preparato alla pressione»Ilia Malinin è tornato, sul ghiaccio del Gala che chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha incantato il pubblico, tra quadrupli axel e salti mortali, con ... ilmessaggero.it

Ilia Malinin, torna sul ghiaccio dopo la caduta: stading ovation e lacrimeNel Galà del pattinaggio, il campione americano si è esibito in jeans e felpa sulle note di Fear: reduce del deludente ottavo posto nell’individuale, Quad God ha mandato un potente messaggio sulla pau ... vanityfair.it

MILANO CORTINA | Ilia Malinin è tornato, sul ghiaccio del Gala che chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha incantato il pubblico. "Voglio mostrare al mondo che siamo anche esseri umani - ha detto - Abbiamo anche pensieri veri, sentimen - facebook.com facebook

LA CILIEGINA SULLA TORTA! Ilia Malinin e Adam Siao Lui ci regalano questo doppio flip all’indietro in chiusura di Gala: siamo in estasi x.com