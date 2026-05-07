Fara in Comune con un coltello | fermato un 54enne

Oggi a Fara Gera d’Adda, negli uffici comunali, un uomo di 54 anni è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un coltello. La presenza dell’arma ha causato momenti di tensione tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena. Sono state attivate le procedure di sicurezza e l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

Fara Gera d’Adda. Momenti di tensione nella mattinata di oggi negli uffici comunali di Fara, dove un uomo di 54 anni è stato fermato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di un coltello. L’episodio si è verificato intorno alle 10. Il 54enne si sarebbe presentato in Comune chiedendo assistenza economica e aiuto per questioni legate alla casa. Durante la permanenza negli uffici, uno dei presenti avrebbe notato la presenza del coltello, senza che l’uomo lo estraesse o lo utilizzasse per minacciare qualcuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fara insieme alla polizia locale. I militari hanno perquisito l’uomo, sequestrando l’arma.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Rapina con coltello in via Clavature, fermato un minoreLa polizia di stato ha fermato il secondo presunto autore della rapina violenta avvenuta il 12 aprile in via Clavature, ai danni di tre persone, tra... Fermato con droga e coltello al festivalUn fine settimana impegnativo per gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Asfaltature in via Fara relative ai lavori eseguiti per l’Acquedotto Algua: modificata la viabilità; Ex mensa universitaria, l'Urban center non si farà. Il Comune: Vedremo come usare gli spazi, potremmo metterli a gara; Fara in Sabina rende omaggio a Francesco Leggio: venerdì 8 maggio la cerimonia; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio. Fara, in Comune con un coltello: fermato un 54enneIntervento dei carabinieri negli uffici comunali dopo la segnalazione di un’arma. L’uomo aveva chiesto assistenza economica e aiuto per la casa ... bergamonews.it Fara in Sabina, piccoli concittadini in Sala Consiliare per vivere il cuore pulsante del ComuneUna mattinata di cittadinanza attiva e partecipazione ha animato il cuore del borgo di Fara in Sabina. Oggi, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare, tre classi delle scuole elementari provenie ... rietinvetrina.it Maria Carmen Lorusso vince una borsa di studio: la moglie di Olivieri farà la ricercatrice al Policlinico di Bari https://www.quintopotere.it/maria-carmen-lorusso-vince-una-borsa-di-studio-la-moglie-di-olivieri-fara-la-ricercatrice-al-policlinico-di-bari/ - facebook.com facebook