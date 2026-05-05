Fermato con droga e coltello al festival

Durante il fine settimana, gli agenti della polizia di Stato hanno svolto controlli durante un festival, portando all'identificazione e al deferimento di tre persone in stato di libertà nella sola giornata di domenica. Uno degli individui è stato trovato in possesso di droga e un coltello, mentre gli altri sono stati coinvolti in controlli successivi. Le operazioni si sono concentrate sulla tutela della sicurezza pubblica durante l’evento.

Un fine settimana impegnativo per gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato. Soltanto nella giornata di domenica gli agenti hanno infatti deferito in stato di libertà tre persone. Nel pomeriggio, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello, subito sequestrato, mentre tentava di far ingresso all’interno dell’ Hbt Open Air, festival di musica elettronica organizzato alle Ex Reggiane. Il giovane, un 21enne italiano, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre, all’interno di un marsupio indossato dal giovane è stata rinvenuta una dose di una sostanza di colore bianco poi appurato essere ketamina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermato con droga e coltello al festival MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate San Donato: minorenne con coltello e droga fermatoUn ragazzo di quindici anni è stato identificato mentre si trovava in possesso di un coltello a serramanico e sostanze stupefacenti lungo la via... Leggi anche: Fermato nella notte con droga e coltello a serramanico: nei guai un 22enne Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maxi sequestro per droga: 190 Kg di hashish e 80mila euro; Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Fermato in auto con la cocaina: trovati gli appunti con clienti e droga venduta - BresciaToday. Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di drogaNello specifico, quello che sembrava un ordinario servizio di pattuglia si è trasformato in una significativa operazione antidroga, grazie al fiuto investigativo dei dei carabinieri del Norm della com ... romatoday.it Fermato con la droga in discoteca: n casa cinquanta pastiglie di ecstasyMortara. Una serata in discoteca a Milano si è conclusa con le manette ai polsi per un 19enne mortarese, arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, dopo aver passa ... laprovinciapavese.gelocal.it Un automobilista svizzero è stato fermato in Francia a 206 km/h in autostrada: supercar sequestrata. Rischia il carcere. https://auto.everyeye.it/notizie/sorpreso-206-km-h-francia-sequestrano-lamborghini-500mila-euro-873508.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i x.com