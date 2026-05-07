FarCom | ricavi oltre 18 milioni e nuovi servizi per il SSN nel 2025

Nel 2025, la società Far.Com ha registrato ricavi superiori ai 18 milioni di euro e ha annunciato l’introduzione di nuovi servizi destinati al Sistema Sanitario Nazionale. Tra le novità previste, ci sono servizi e esami diagnostici che potranno essere effettuati direttamente nelle farmacie. Per il 2026, si prospettano ulteriori sviluppi nelle modalità di assistenza sanitaria offerte nei punti vendita di Pistoia.

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? Domande chiave Come cambieranno i servizi sanitari nelle farmacie pistoiesi nel 2026?. Quali nuovi esami diagnostici potrai fare direttamente in farmacia?. Dove verranno costruiti i nuovi studi medici e la nuova farmacia?. Come vengono utilizzati gli utili per sostenere il territorio locale?.? In Breve Utile netto stabilizzato a 1.023.887 euro con crescita rispetto al 2024.. Nuovi servizi diagnostici per screening colon e HCV confermati per tutto il 2026.. Recupero 2.010 confezioni farmaci evita emissione di 4 tonnellate di CO2.. Progetto nuovi studi medici presso Farmacia comunale 1 e nuova sede a Larciano.. Far.Com S.p.A. chiude l’esercizio 2025 con ricavi superiori ai 18 milioni di euro e un utile che supera il milione di euro dopo l’assemblea tenutasi a Pistoia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Far.Com: ricavi oltre 18 milioni e nuovi servizi per il SSN nel 2025 Notizie correlate Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una... Il caffè Kimbo vola nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e debito in forte caloIl Consiglio di Amministrazione di Kimbo Spa ha chiuso il bilancio relativo all’esercizio 2025, che segna un punto di svolta importante nel percorso...